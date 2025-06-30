Уимблдон. Бултер обыграла девятую ракетку мира, Вондроушова продлила победную серию, Анисимова впервые не проиграла ни одного гейма за матч

На турнире в Великобритании завершились матчи первого игрового дня



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мари Боузкова (Чехия) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:4, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) – Мими Сюй (Великобритания, WC) 6:3, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия) – Маккартни Кесслер (США, 32) 6:1, 7:6(3)

Элизе Мертенс (Бельгия, 24) – Линда Фругвиртова (Чехия, Q) 6:4, 6:2

Энн Ли (США) – Виктория Голубич (Швейцария) 6:3, 4:6, 6:1

Кэти Бултер (Великобритания) – Паула Бадоса (Испания, 9) 6:2, 3:6, 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Анастасия Севастова (Латвия) 2:6, 6:3, 6:2

Камилла Рахимова (-) – Аой Ито (Япония) 5:7, 6:3, 6:2

Далма Галфи (Венгрия) – Гарриэт Дарт (Великобритания, WC) 3:6, 6:3, 7:5

Рената Сарасуа (Мексика) – Янина Викмайер (Бельгия) 6:0, 6:3

Аманда Анисимова (США, 13) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:0, 6:0

Эшлин Крюгер (США, 31) – Мика Стойсавлевич (Великобритания, WC) 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова (-) – Айла Томлянович (Австралия) 4:6, 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония) – Талия Гибсон (Австралия, Q) 6:4, 7:6(4)

Катержина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – перенесен на 1 июля

Маркета Вондроушова выиграла шестой матч подряд и остановила беспроигрышную серию Маккартни Кесслер. Напомним, что неделю назад теннисистки стали чемпионками на турнирах WTA 500 в Берлине и WTA 250 в Ноттингеме соотвественно. Дальше чешка встретится с Эммой Радукану, которую победила в этом сезоне в Абу-Даби. Четыре года назад британка была сильнее в их противостоянии на Уимблдоне.

Кэти Бултер (№43 WTA) записала в свой актив четвертую в карьере победу над соперницей из топ-10 рейтинга. Британка взяла реванш у Бадосы за поражение в прошлом году на старте Ролан Гаррос. Отметим, что Бултер прервала серию из восьми поражений во встречах с теннисистками, входящими в топ-10. Предыдущий раз она выигрывала в таком матче в январе 2024 года.

Аманда Анисимова играет в основной сетке Уимблдона впервые с 2022 года, когда смогла дойти до четвертьфинала, и одержала свою первую победу в профессиональной карьере со счетом 6:0, 6:0.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua