Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Еще до официального объявления боя букмекеры выставили следующие коэффициенты на бой: победа Усика – 1,16, ничья – 25, победа Дюбуа – 5,65.

Уже менее чем за месяц до поединка коэффициент на победу Усика существенно вырос, а на Даниэля наоборот – опустился.

Сейчас на победу Александра можно поставить с коэффициентом 1,3, ничью – 20, а на победу Дюбуа – 4,07.

В 2023 году Усик сумел нокаутировать Дюбуа джебом в девятом раунде.

sport.ua