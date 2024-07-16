Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

У 40-летнего скандального бывшего соперника Виталия Кличко и Александра Усика британского боксера Дерека Чисоры возник конфликт, который перерос в физическое насилие.

Известный британский боксер вступил в стычку с курьером службы доставки Deliveroo. Произошло это в Лондоне, Чисора сначала общался на повышенных тонах с курьером, а затем ударил его головой, из-за чего тот потерял равновесие.

27 июля Чисора проведет бой против британского супертяжа Джо Джойса.

Ранее Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри.

ВИДЕО. Как экс-соперник Усика и Кличко Дерек Чисора ударил курьера на улице

sport.ua