Тайсон ФЬЮРИ: «Он его победит, посмотрите на весовую категорию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке между британцами Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном.

«Юбенк победит Бенна, посмотрите на весовую категорию. Если бы этот бой проходил в полусреднем весе, Конор Бенн смог бы победить. Если бой пройдет в среднем весе, то победителем будет Юбенк», – сказал Фьюри.

Ранее состоялась пресс-конференция, которая завершилась скандалом. Во время дуэли взглядов экс-чемпион мира Юбенк ударил соперника по лицу, держа в кулаке куриные яйца. Разъяренный Бенн пытался ударить в ответ, завязалась драка, но боксеров вовремя остановили.

sport.ua