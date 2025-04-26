Маттео Арнальди – о победе над Новаком Джоковичем в Мадриде: “Если честно, в начале матча я просто пытался не наложить в штаны от волнения”

Итальянский теннисист Маттео Арнальди прокомментировал свою победу над Новаком Джоковичем в матче второго круга “Мастерса” в Мадриде



“Если честно, в начале матча я просто пытался… ну, скажем так, не наложить в штаны от волнения. Это было самое главное. Потому что, когда я вышел на корт, я никогда раньше здесь не играл и даже не тренировался. Так что уже сам выход на площадку был для меня испытанием: ты ничего не знаешь – ни особенностей покрытия, ни точек корта, ничего.

Играя против него, я просто старался зацепиться за розыгрыши, заставить его ошибаться. Постепенно, когда начинаешь хоть немного чувствовать мяч и корт, напряжение уходит. Конечно, он в нескольких геймах сам немного помог мне. Он потом даже сказал мне, что когда я сразу сделал брейк, он рассчитывал тут же взять мою подачу в ответ. Я подумал: ладно, хороший старт. А дальше пошло по нарастающей: я начал играть увереннее, и в итоге матч получился вполне качественным.

Новак – мой кумир. Всегда им был. Я был просто счастлив выйти против него на корт, потому что раньше мы никогда не играли друг против друга. Лишь однажды провели совместную тренировку. Сыграть против него на таком этапе турнира – это уже было для меня своего рода победой. Но я понимал, что сейчас он не в своей лучшей форме. Поэтому я выходил на корт с целью показать свой лучший теннис и постараться победить. И мне это удалось. Честно говоря, сейчас я даже не знаю, что сказать”, – сказал Маттео Арнальди в послематчевом интервью на корте.

btu.org.ua