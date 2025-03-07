Дядя Фьюри отреагировал на скандальный удар в бою Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Александр Усик

Известный тренер Питер Фьюри, дядя экс-чемпиона мира Тайсона, отреагировал на скандальный удар в первом бою между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Я неоднократно пересматривал этот удар. Да, Дюуба попал в пах, между бедром и тазом. Если попасть туда, то это, конечно, потушит свет любому супертяжу. Этот удар был нанесен с нарушением правил.

Слабым местом Усика являются удары по корпусу? Я думаю, что да. Но Дюбуа надо комбинировать и что-то придумать, хотя у меня такое впечатление, что у Усик есть на все ответы», – сказал Питер.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua