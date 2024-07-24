Боя с Канело не будет. Бенавидес решил остаться в полутяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Американский боксер Дэвид Бенавидес (29-0, 24 KO) принял решение остаться в полутяжелом весе (до 79,378) после победы над украинцем Александром Гвоздиком (20-2, 16 КО). Об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

Это означает, что Бенавидес будет обязательным претендентом на бой с победителем поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

В то же время Дэвид освободит свой «временный» пояс WBC во втором среднем весе (76,203 кг) и больше не будет обязательным претендентом на бой с Саулем Альваресом.

sport.ua