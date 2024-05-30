Уайлдер назвал условие, при котором завершит карьеру в ближайшие дни

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский боксер Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) подтвердил, что бой против Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO) может стать его последним поединком, если ему не удастся победить.

«У меня была успешная карьера, и сейчас для меня наступил момент «победить или уйти». Я не думаю, что без Деонтея Уайлдера дивизион супертяжеловесов будет интересным, но в субботу вечером мы увидим. Смогу ли я одержать победу? Удастся ли мне добиться успеха? Кто знает. Но субботний вечер – это истинный ответ, и мы увидим.

Это может быть конец карьеры. Это может стать последним прощанием, прощанием Деонтея Уайлдера – если я проиграю. Если же я выиграю, одержу победу, то, конечно же, буду двигаться дальше к большим и лучшим свершениям», – сказал Уайлдер в интервью Seconds Out.

Поединок состоится 1 июня 2024 года на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери.

sport.ua