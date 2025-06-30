Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Обладатель титула WBO International в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Реванш сложится совсем по-другому, в первом поединке Дюбуа был уничтожен и деклассирован. Второй бой сложится гораздо лучше для британца, он набрал ход, одержал три важные победы в последних боях. У меня небольшой фаворит все-таки Усик, но я не удивлюсь, если Дюбуа победит.

Если это будет близкий бой, то вы, британцы, сделаете все, чтобы Дюбуа победил», – сказал Хргович.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua