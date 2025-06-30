Свитолина уверенно выиграла первый матч на Уимблдоне-2025

Элина Свитолина успешно стартовала на Уимблдоне 2025, уверенно победив представительницу Венгрии Анну Бондар в первом раунде. Украинская теннисистка, занимающая 13-е место в мировом рейтинге WTA, одержала победу со счётом 6:3, 6:1, и это была её вторая победа в очных встречах с Бондар. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Лёгкая победа на старте

Матч продолжался всего 1 час 10 минут, и Свитолина продемонстрировала свой класс на травяных кортах. Уже в первом сете она без труда победила соперницу, выиграв 6:3, а во втором не оставила шансов Бондар, разгромив её 6:1. Это был второй матч между этими теннисистками: ранее, в мае 2025 года, на Ролан Гаррос Свитолина также победила венгерку, но тот матч был гораздо сложнее — 7:6 (7:4), 7:5.

Дальше — к 1/32 финала

В следующем раунде Уимблдона-2025 Свитолина встретится с одной из двух теннисисток: Варварой Грачовой из Франции (WTA 92) или Александрой Саснович из Беларуси (WTA 107).

Эта победа стала исторической, поскольку Элина Свитолина стала первой теннисисткой, которая выиграла матч на основной сетке Уимблдона 2025 года, включая как женский, так и мужской турнир. Это её пятая подряд успешная попытка на этом турнире, а её лучший результат на Уимблдоне — два полуфинала в 2019 и 2023 годах.

Напоминаем, мы также писали о том, как Свитолина рассказала про подготовку к матчу.