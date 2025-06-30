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Автоспорт

Формула 1 уточнила календарь на 2026-й

Формула 1 уточнила календарь на 2026-й

Пресс-служба Формулы 1 опубликовала уточнённую версию календаря на сезон 2026 года и график зимних тестов.

Утверждены три серии тестов: с 26 по 30 января в Барселоне, с 11 по 13 и с 18 по 20 февраля в Бахрейне.

Календарь отличается от ранее опубликованной версии, утверждённой Всемирным советом FIA, только одной датой.

По просьбе промоутеров Гран При Азербайджана Формула 1 и FIA договорились перенести этап с воскресенья 27 сентября на субботу 26 сентября, чтобы приурочить его к национальному празднику. Все команды проинформированы об этом решении, каждый день мероприятия будет смещён на один день раньше.

Календарь Формулы 1 на сезон 2026 года

Дата Этап Место проведения
06-08 марта Австралия Мельбурн
13-15 марта Китай Шанхай
25-29 марта Япония Сузука
10-12 апреля Бахрейн Сахир
17-19 апреля Саудовская Аравия Джидда
01-03 мая США Майами
22-24 мая Канада Монреаль
05-07 июня Монако Монако
12-14 июня Испания Барселона
26-28 июня Австрия Шпильберг
03-05 июля Великобритания Сильверстоун
17-19 июля Бельгия Спа
24-26 июля Венгрия Будапешт
21-23 августа Нидерланды Зандфорт
04-06 сентября Италия Монца
11-13 сентября Испания Мадрид*
24-26 сентября Азербайджан Баку
09-11 октября Сингапур Сингапур
23-25 октября США Остин
30/10-01/11 Мексика Мехико
06-08 ноября Бразилия Сан-Паулу
19-21 ноября США Лас-Вегас
27-29 ноября Катар Лосаил
04-06 декабря Абу-Даби Яс-Марина

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