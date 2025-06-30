Формула 1 уточнила календарь на 2026-й

Пресс-служба Формулы 1 опубликовала уточнённую версию календаря на сезон 2026 года и график зимних тестов.

Утверждены три серии тестов: с 26 по 30 января в Барселоне, с 11 по 13 и с 18 по 20 февраля в Бахрейне.

Календарь отличается от ранее опубликованной версии, утверждённой Всемирным советом FIA, только одной датой.

По просьбе промоутеров Гран При Азербайджана Формула 1 и FIA договорились перенести этап с воскресенья 27 сентября на субботу 26 сентября, чтобы приурочить его к национальному празднику. Все команды проинформированы об этом решении, каждый день мероприятия будет смещён на один день раньше.

Календарь Формулы 1 на сезон 2026 года

Дата Этап Место проведения 06-08 марта Австралия Мельбурн 13-15 марта Китай Шанхай 25-29 марта Япония Сузука 10-12 апреля Бахрейн Сахир 17-19 апреля Саудовская Аравия Джидда 01-03 мая США Майами 22-24 мая Канада Монреаль 05-07 июня Монако Монако 12-14 июня Испания Барселона 26-28 июня Австрия Шпильберг 03-05 июля Великобритания Сильверстоун 17-19 июля Бельгия Спа 24-26 июля Венгрия Будапешт 21-23 августа Нидерланды Зандфорт 04-06 сентября Италия Монца 11-13 сентября Испания Мадрид* 24-26 сентября Азербайджан Баку 09-11 октября Сингапур Сингапур 23-25 октября США Остин 30/10-01/11 Мексика Мехико 06-08 ноября Бразилия Сан-Паулу 19-21 ноября США Лас-Вегас 27-29 ноября Катар Лосаил 04-06 декабря Абу-Даби Яс-Марина

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