Формула 1 уточнила календарь на 2026-й

Пресс-служба Формулы 1 опубликовала уточнённую версию календаря на сезон 2026 года и график зимних тестов.
Утверждены три серии тестов: с 26 по 30 января в Барселоне, с 11 по 13 и с 18 по 20 февраля в Бахрейне.
Календарь отличается от ранее опубликованной версии, утверждённой Всемирным советом FIA, только одной датой.
По просьбе промоутеров Гран При Азербайджана Формула 1 и FIA договорились перенести этап с воскресенья 27 сентября на субботу 26 сентября, чтобы приурочить его к национальному празднику. Все команды проинформированы об этом решении, каждый день мероприятия будет смещён на один день раньше.
Календарь Формулы 1 на сезон 2026 года
|Дата
|Этап
|Место проведения
|06-08 марта
|Австралия
|Мельбурн
|13-15 марта
|Китай
|Шанхай
|25-29 марта
|Япония
|Сузука
|10-12 апреля
|Бахрейн
|Сахир
|17-19 апреля
|Саудовская Аравия
|Джидда
|01-03 мая
|США
|Майами
|22-24 мая
|Канада
|Монреаль
|05-07 июня
|Монако
|Монако
|12-14 июня
|Испания
|Барселона
|26-28 июня
|Австрия
|Шпильберг
|03-05 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|17-19 июля
|Бельгия
|Спа
|24-26 июля
|Венгрия
|Будапешт
|21-23 августа
|Нидерланды
|Зандфорт
|04-06 сентября
|Италия
|Монца
|11-13 сентября
|Испания
|Мадрид*
|24-26 сентября
|Азербайджан
|Баку
|09-11 октября
|Сингапур
|Сингапур
|23-25 октября
|США
|Остин
|30/10-01/11
|Мексика
|Мехико
|06-08 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|19-21 ноября
|США
|Лас-Вегас
|27-29 ноября
|Катар
|Лосаил
|04-06 декабря
|Абу-Даби
|Яс-Марина