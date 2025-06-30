"Бетис" является фаворитом в гонке за подписание талантливого нападающего "Барселоны".

Как сообщает издание Diario SPORT, финалист Лиги конференций прошлого сезона заинтересован в трансфере 23-летнего Пау Виктора, который станет следующий игроком, который покинет команду "сине-гранатовых" после Ансу Фати и Пабло Торре.

В последнее время к перспективному испанцу также проявили интерес несколько других клубов Ла Лиги: "Хетафе", "Севилья", "Сельта", "Мальорка", "Валенсия", "Осасуна" и "Реал Овьедо".

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Напомним, что в сезоне 2024/25 Пау Виктор забил 2 гола и отдал один ассист в 29 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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