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Футбол

Бетис является фаворитом в гонке за подписание талантливого нападающего Барселоны

Бетис является фаворитом в гонке за подписание талантливого нападающего Барселоны

    • "Бетис" является фаворитом в гонке за подписание талантливого нападающего "Барселоны".

    Как сообщает издание Diario SPORT, финалист Лиги конференций прошлого сезона заинтересован в трансфере 23-летнего Пау Виктора, который станет следующий игроком, который покинет команду "сине-гранатовых" после Ансу Фати и Пабло Торре.

    В последнее время к перспективному испанцу также проявили интерес несколько других клубов Ла Лиги: "Хетафе", "Севилья", "Сельта", "Мальорка", "Валенсия", "Осасуна" и "Реал Овьедо".

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    • Напомним, что в сезоне 2024/25 Пау Виктор забил 2 гола и отдал один ассист в 29 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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