Известный аналитик и комментатор Мохан «launders» Говиндасами поделился своими мыслями по поводу ситуации в команде FaZe Clan и прокомментировал будущее одного из самых известных игроков мира — Александра «s1mple» Костылева. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

FaZe Clan и финансовые трудности

По словам Launders, ситуация в FaZe Clan оставляет вопросы по поводу финансовых возможностей организации. «Я не думаю, что у FaZe есть много денег. Я слышал, что сами игроки заплатили за выкуп frozen. Это настоящая команда-семья. У них хорошие контракты, но я не вижу, чтобы клуб FaZe каким-то образом серьезно поддерживал развитие состава», — отметил аналитик.

О будущем s1mple: «Придется взять кредит»

Launders также прокомментировал текущее положение «s1mple», который в данный момент является свободным агентом: «На данный момент s1mple продолжает поддерживать форму на DM-серверах, ожидая, когда кто-то предложит ему крупные деньги. Возможно, даже придется взять небольшой кредит, чтобы позволить себе украинца. Так что пока что — наслаждайся «тюрьмой». Похоже, там хотя бы солнце хорошо светит».

Эти комментарии подогрели интерес к будущему s1mple и возможному переходу его в FaZe Clan, что стало предметом обсуждения среди поклонников киберспорта.

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