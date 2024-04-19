Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Экс-чемпион мира в крузервейте Джей Опетайя (24-0, 19 KO) прокомментировал слухи о том, что во время спаррингов он уронил на настил обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Это все чушь. Это все гребаная чушь. Раздражает, что репортеры распространяют абсолютную ложь вместо того, чтобы создавать что-то положительное. Два лучших бойца в двух разных весовых категориях помогают друг другу двигаться дальше. Это хорошо для бокса, а они хотят раскритиковать нас и настроить друг против друга. Это глупо.

Я видел, как люди говорили в интервью: «Произошло то, произошло это». Но они ничего не знают. Это хрень. Все, кто говорит, что случилось то или это, реально врут. Понимаете, что я говорю? Если только тебя действительно там не было, то ты ничего не знаешь. Мне кажется, что это урок для всех. Слухи распространились очень быстро. Для всех это должно стать уроком», – сказал Опетайя в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

sport.ua