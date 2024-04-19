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Баскетбол

«Як ти це робиш?!» Заплотинський відкрив секрет своєї шаленої гри на підбираннях

«Як ти це робиш?!» Заплотинський відкрив секрет своєї шаленої гри на підбираннях

MVP першого матчу бронзової серії плей-оф Суперліги між «Київ-Баскетом» та «Черкаськими Мавпами» (101:99, 2 ОТ) Вадим Заплотинський на післяматчевій пресконференції розкрив секрет своєї шаленої гри на підбираннях.

Вадим завершив матч із 15 очками та 21 підбиранням (це другий результат одночасно і в сезоні, і в історії Суперліги, враховуючи статистику, що ведеться з 2009 року).

– 21 підбирання за гру. Як ти це робиш?!

– Бачу, летить м'яч. Біжу до нього!, – відповів Заплотинський, відповідаючи на запитання коментатора зустрічі Віталія Волочая.

Скриншоти: ФБУ

ua.tribuna.com

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