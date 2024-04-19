«Як ти це робиш?!» Заплотинський відкрив секрет своєї шаленої гри на підбираннях

MVP першого матчу бронзової серії плей-оф Суперліги між «Київ-Баскетом» та «Черкаськими Мавпами» (101:99, 2 ОТ) Вадим Заплотинський на післяматчевій пресконференції розкрив секрет своєї шаленої гри на підбираннях.

Вадим завершив матч із 15 очками та 21 підбиранням (це другий результат одночасно і в сезоні, і в історії Суперліги, враховуючи статистику, що ведеться з 2009 року).

– 21 підбирання за гру. Як ти це робиш?!

– Бачу, летить м'яч. Біжу до нього!, – відповів Заплотинський, відповідаючи на запитання коментатора зустрічі Віталія Волочая.

Скриншоти: ФБУ

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