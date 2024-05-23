Даллас обыграл Миннесоту в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

Дончич и Ирвинг на двоих принесли Маверикс 63 очка

В ночь на 23 мая состоялся один матч 1/2 финала плей-офф НБА.

Даллас Маверикс открыл серию с Миннесотой Тимбервулвз победой в три очка — 108:105. В составе Маверикс 33 очка (а также 6 подборов и восемь ассистов) на счет Луки Дончича.

Напомним, что во второй паре 1/2 финала Бостон Селтикс украинца Святослава Михайлюка стартовал с победы в овертайме (133:128 ОТ) над Индианой Пэйсерс.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала

Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс — 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26)

Счет в серии — 0:1

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