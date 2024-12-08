Старый Луцк дома уступил Запорожью в Суперлиге FAVBET-2024/25

Команда Плеханова одержала третью победу в сезоне и обошла сегодняшнего соперника в таблице

БК Запорожье одержал непростую победу над Старым Луцком в выездном поединке регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — 75:70.

Первая четверть протекала в равной борьбе, и лишь в ее концовке гости сумели уйти в небольшой отрыв. По ходу второго игрового отрезка преимущество команды Валерия Плеханова доходило до 11-12 очков, а первую половину игры она выиграла со счетом 43:35.

Все оставшееся время Старый Луцк отчаянно пытался наверстать отставание. В течение последней четверти хозяева несколько раз сокращали отрыв до двух очков, но гости все-таки смогли удержать победу.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Степан Лесик с 17 очками. В составе победителей четверо набрали не менее 13, а защитник Андрей Хохоник стал автором дабл-дабла.

Третья победа в сезоне позволила Запорожью обойти сегодняшнего соперника и подняться на шестое место. Регулярный чемпионат продлится завтра, 9 декабря, матчами киевского бабла.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — БК Запорожье — 70:75 (19:25, 16:18, 15:10, 20:22)

Старый Луцк: Лесик (17 + 8 подборов), Горобченко (12 + 7 передач), Мусиенко (10 + 8 подборов), Михайлов (7 + 6 подборов), Дюпин (1), Прозапас (11), Лавани (10 + 8 подборов), Липовцев (2)

Запорожье: Дмитренко (15 + 9 подборов), Кабанов (14), Хохоник (13 + 12 передач), Никитин (13 + 8 подборов), Петренко (6), Николайчук (5 + 5 подборов), Новиков (5), Величко (4)

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