Лэнь: 12-й сезон в НБА? Это безумие. Но у меня ощущение, что я играю в лиге всего четвертый-пятый год

Украинец проведет четвертый сезон в составе Сакраменто Кингз

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь рассказал о подготовке к предстоящему сезону НБА 2024/25.

«Каждый год у меня разные ожидания от тренировочного сбора, но есть вещи, которые происходят ежегодно. Необходима концентрация на деталях, нужно учиться у улучшать выносливость».

«Мы разочарованы выступлением в прошлом сезоне. Теперь у нас есть несколько новых игроков и мы ждем удачных выступлений».

«Тренерский штаб требует от нас быстрого баскетбола, в котором я себя чувствую хорошо. В команде есть молодые центровые, они отлично работают. Я подсказываю им, помогаю всем, чем могу».

«12-й сезон в НБА? Это безумие. Но у меня ощущение, что я играю в лиге всего четвертый-пятый год».

В сезоне 2022/23 Лэнь 26 раз выходил на площадку в НБА. Центровой набирал в среднем 1,7 очка и совершал 2,3 подбора. Чуть более половины бросков украинца с игры были точными (53,3%).

Предыдущий сезон Алексей также провел в стане Кингз. Игрок появлялся на площадке 50 раз, в среднем проводя 9,2 минуты, набирая за игру 2,4 очка, совершая 2,6 подборов и выполняя в среднем одну передачу.

Предстоящий же сезон станет для украинского игрока 12-м в Национальной баскетбольной ассоциации и четвертым подряд в составе его нынешней команды. Центровой получил от Кингз годичный контракт на сумму 3,3 миллиона долларов.

Сакраменто в регулярном сезоне 2023/24 занял девятое место в Западной конференции, после чего уступил Нью-Орлеану в финале плей-ин.

Регулярный чемпионат НБА 2024/25 начнется 22 октября и завершится 13 апреля 2025 года. Турнир плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля.

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