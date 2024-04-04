Форвард Киев-Баскета Байнум признан MVP четвертьфиналов Суперлиги FAVBET

В символическую пятерку также вошли Єлайджа Джойнер, Илья Кабацюра, Станислав Тимофеенко и Андрей Агафонов

Форвард Киев-Баскета Брентли Байнум признан MVP стадии 1/4 финала Суперлиги FAVBET-2023/24.

В серии против Прикарпатья-Говерлы американец набирал 32,7 очка, 6,0 подбора и 4,0 передачи (РЭ 35,0). В третьем матче четвертьфинала Брентли продемонстрировал 8-й лучший показатель индивидуальной результативности в истории плей-офф Суперлиги, набрав 35 очков.

В символическую пятерку четвертьфиналов вошли:

Элайджа Джойнер (БК Ровно) — 20.5 очка, 8.5 подбора, 7.0 передачи (РЭ 26.5) Брентли Байнум (Киев-Баскет) — 32.7 очка, 6.0 подбора, 4.0 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 35.0) Илья Кабацюра (Прикарпатье-Говерла) — 23.0 очка, 5.0 подбора (РЭ 22.3) Станислав Тимофеенко (Днепр) — 16.0 очка, 10.5 подбора, 3.5 перехвата, 3.0 блок-шота (РЭ 27.0) Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 22.5 очка, 5.0 подбора, 2.5 передачи (РЭ 25.0)

В полуфинале Суперлиги Киев-Баскет сыграет с БК Ровно. Другую полуфинальную пару составили Днепр и Черкасские Мавпы.

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