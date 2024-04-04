Марракеш. Берреттини впервые за год сыграет в четвертьфинале турнира ATP, Фонини победил первого сеяного во втором круге

На турнире АТР в Марракеше известны первые участники 1/4 финала

Марракеш, Марокко • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Фабио Фонини (Италия) — Ласло Джере (Сербия, 1) 7:6(1), 2:6, 6:4

Павел Котов (-) — Флавио Коболли (Италия, 8) 6:1 7:6(5)

Маттео Берреттини (Италия, PR) — Жауме Мунар (Испания) 6:4, 4:6, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия) — Сумит Нагал (Индия) 6:1 3:6, 6:4

Маттео Берреттини впервые с марта 2023 года сыграет в четвертьфинале турнира ATP. На грунте итальянец не добирался до этой стадии

с июля 2022 года. Следующим соперником Берреттини станет его соотечественник Лоренцо Сонего, у которого он выиграл четыре из пяти очных поединка (теннисисты впервые встретятся на грунте).

36-летний Фабио Фонини вышел в свой 75-й четвертьфинал на уровне ATP-тура, обыграв первого сеяного Ласло Джере. Следующим соперником итальянца станет Павел Котов.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua