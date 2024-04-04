Известное место Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины поднялась сразу на две позиции в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Организация обновила данные, по которым Украина находится на 22-м месте.

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Об этом информирует Украинская ассоциация футбола.

«Сине-желтые» сейчас имеют 1568,86 балла.

Среди представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) национальная команда &mdash ; 12-я.

В марте украинцы за счет безумного камбека на последних минутах вырвали победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации к еврофоруму, а затем благодаря голу в конце встречи выиграли в Исландии и вышли на Евро-. 2024.

Напомним, сборная Украины стала самой молодой командой, которая квалифицировалась на Евро-2024.

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