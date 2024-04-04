Карлос Сайнс: Я веду переговоры с несколькими командами

Карлос Сайнс одержал уверенную победу на прошлом этапе в Мельбурне, но на пресс-конференции FIA был осторожен в оценке шансов на успех в Сузуке. Гонщик Ferrari добавил, что полностью восстановился после перенесённой операции.

Карлос Сайнс: «Я чувствую себя готовым на 100%. Через неделю после гонки в Австралии я вернулся к тренировкам в зале. И хотя я всё ещё нагружаю себя не так сильно, как привык, но, по крайней мере, я возобновил тренировки и чувствую себя в форме на все 100%.

Посмотрим, какой окажется наша скорость в этот уик-энд. Как я уже неоднократно говорил, важно быстро перевернуть страницу прошлой гонки – неважно, успешной она получилась или плохой. Хотя когда гонка успешная, то забыть о ней сложнее, поскольку хочется и дальше наслаждаться моментом. Но после Мельбурна я перевернул страницу уже в понедельник, сосредоточившись на тренировках.

В прошлом году гонка в Сузуке получилась одной из самых сложных для нас – мы семь или восемь десятых уступали Red Bull, а это было всего несколько месяцев назад. Посмотрим, где мы окажемся в этом году, и сможем ли быть ближе».

После гонки в Мельбурне появилась информация, что в Audi до середины апреля ждут от Карлоса Сайнса ответа на предложение присоединиться к команде. В Сузуке испанец прокомментировал ход поисков работы на следующий сезон: «Я веду переговоры с несколькими командами. Моя команда менеджеров и я сам должен это делать, поскольку у меня пока нет работы на следующий год.

На самом деле, мы ведём переговоры практически со всеми, чтобы узнать больше деталей и понять, какие варианты являются реалистичными, и какие являются лучшими для меня и моего будущего.

Сегодня мне пока нечего сказать, у меня нет новостей. Могу только сказать, что пришло время немного ускориться. Надеюсь, мы закроем этот вопрос раньше, чем позже».

Комментируя инцидент с участием Фернандо Алонсо и Джорджа Расселла в Мельбурне, Карлос Сайнс призвал пересмотреть конфигурацию шестого поворота: «Это уже не первый раз, когда после инцидента в этом повороте машина оказывается посередине трассы. Этот поворот мы проезжаем на скорости 250 км/ч, а выход из него слепой.

Не поймите меня неправильно, это отличный поворот, и мне нравится проезжать его в квалификации, но в гонках мы видели уже много случаев, когда машины после вылета оказываются на трассе и останавливаются. Поворот очень узкий, и я считаю, что его конфигурацию нужно пересмотреть».

Источник