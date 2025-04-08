Люк Браунинг заменит Карлоса Сайнса в первой тренировке

Люк Браунинг примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Бахрейна. Участник Гоночной академии Williams заменит за рулём FW47 Карлоса Сайнса.

Для британского гонщика это будет уже второй опыт участия в свободных заездах. В прошлом году он садился за руль Williams в первой тренировке в Абу-Даби, заменив Алекса Элбона. В рамках подготовки к предстоящим заездам на трассе Сахир на прошлой неделе Люк принял участие в тестах в Монце за рулём машины 2023 года FW45. Кроме Браунинга в тех тестах участвовал новобранец Гоночной академии Williams Виктор Мартен.

Люк Браунинг: «Я получил возможность вновь сесть за руль Williams в пятничной тренировке – сбылась моя мечта. Каждый раз, когда я пилотирую машину Формулы 1, то чувствую себя всё уверенней.

Моя главная цель в первой тренировке заключается в том, чтобы освоиться со всеми процедурами и обстановкой в Формуле 1, и развить опыт, полученный в Абу-Даби в прошлом декабре.

Мне интересно оценить, какого прогресса достигла FW47 по сравнению с FW46, и я очень благодарен Джеймсу Ваулзу, Свену Смитсу и всей команде из Гроува за то, что доверили мне машину. Я многое сделал в рамках подготовки и благодарен всем в Гоночной академии за поддержку моего развития».

Свен Смитс, спортивный директор: «Люк добился значительного прогресса с момента своего первого уик-энда в Формуле 2 и заработал немало очков в первой гонке этого сезона в Австралии. Его предыдущий опыт пилотирования в первой тренировке, участие в тестах и работа на симуляторе позволили подготовиться к этому уик-энду. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть следующий шаг в его развитии».

Источник