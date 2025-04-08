Джек Дрейпер стал вторым левшой в этом веке, кому удалось войти в топ-6 рейтинга ATP

Британский теннисист Джек Дрэйпер обновил собственный рейтинговый рекорд.



Джек Дрэйпер на прошлой неделе не играл ни на одном турнире, но несмотря на это поднялся с 7-го на 6-е место в обновленном рейтинге ATP. Это стало возможным благодаря тому, что Каспер Рууд, который также не играл на прошлой неделе, потерял очки за прошлогодний полуфинал в Эшториле и опустился с 6-го на 7-е место.

Этот результат – новый рейтинговый рекорд Джека Дрэйпера, и он стал лишь вторым левшой в этом веке, которому удалось войти в Топ-6 рейтинга ATP после испанца Рафаэля Надаля.

С начала 2000 года в Топ-10 рейтинга ATP были восемь теннисистов, играющих левой рукой, включая Надаля и Дрейпера – но ни один из остальных не поднимался выше 7-го места.

Леворукие игроки в Топ-10 ATP в 21 веке:

Марсело Риос (Чили) – максимум №7 в 2000 году

Мариано Пуэрта (Аргентина) – №9 в 2005 году

Рафаэль Надаль (Испания) – №1 в 2008 году

Фернандо Вердаско (Испания) – №7 в 2009

Юрген Мельцер (Австрия) – №8 в 2011

Денис Шаповалов (Канада) – №10 в 2020

Кэмерон Норри (Великобритания) – №8 в 2022

Джек Дрейпер (Великобритания) – №6 в 2025

Последний раз левша, кроме Надаля или Дрейпера, был в топ-6 рейтинга ATP еще 1 ноября 1999 года – тогда британец Грег Руседски провел свою последнюю неделю на 6-й позиции.

Дрейпер вошел в Топ-10 лишь три недели назад, когда совершил рывок с 14-го на 7-е место после завоевания своего первого титула на турнире серии Masters 1000 в Индиан-Уэллс.

Интересно, что Джек Дрэйпер не является левшой с рождения – об этом он рассказал после победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс.

«Удивительно, но моя леворукость – это большое преимущество. В то же время я же на самом деле правша – и это мне очень помогает. Мой форхенд постоянно улучшается. Это был удар, в котором я чувствовал себя менее уверенно. А вот бэкхенд – это удар, которым я могу попадать с закрытыми глазами. И когда соперники играют форхенд в мой бэкхенд – я чувствую себя очень комфортно, в отличие от многих других игроков. Это моя большая сила. Думаю, сочетание этих вещей дает мне большое преимущество».

23-летний Дрэйпер на этой неделе получил пятый номер посева на “Мастерсе” в Монте-Карло и стартует со второго круга матчем против американца Маркоса Гирона. В прошлом сезоне британец проиграл на этом турнире уже в первом круге.

btu.org.ua