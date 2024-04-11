Монте-Карло. Де Минор впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса» на грунте, Циципас не без проблем победил Зверева

На турнире АТР 1000 в Монте-Карло известны первые участники 1/4 финала

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 7) — Сумит Нагал (Индия, Q) 6:3, 3:6, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 9) — Миомир Кецманович (Сербия) 6:4, 6:3

Хольгер Руне и Григор Димитров одержали победы в матчах, которые не удалось вчера доиграть из-за дождя и позднее сегодня сыграют друг с другом за выход в четвертьфинал.

Это будет их первый очный поединок на грунте. Болгарин лидирует в противостоянии 2-1, обыграв датчанина в этом сезоне, в финале турнира в Брисбене.

Третий круг

Карен Хачанов (-, 15) — Даниил Медведев (-, 4) 6:3, 7:5

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Александр Зверев (Германия, 5) 7:5, 7:6(3)

Алекс де Минор впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса» на грунте. Де Минор третий раз сыграл против Алексея Попырина и одержал вторую победу в этом противостоянии. За выход в полуфинал австралиец поборется с победителем встречи Лоренцо Музетти — Новак Джокович.

Стефанос Циципас одержал 6-ю победу в 15-м поединке против Александра Зверева, при этом 5-й раз победил его на грунте. Во втором сете грек лидировал 5:0, но упустил свое преимущество и едва не проиграл партию. Циципас выиграл 90-й матч на «Мастерсах» и четвертый раз прошел в 1/4 финала в Монте-Карло. Следующим соперником греческого теннисиста станет Карен Хачанов, у которого он выиграл 7 из 8 очных поединков.

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