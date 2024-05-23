Ролан Гаррос. Диалло впервые вышел в основу «мэйджора», Дзеппьери третий год подряд преодолел квалификацию в Париже

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции известны имена первых «квалифаеров»

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Маттиа Беллуччи (Италия) — Алехандро Моро Каньяс (Испания) 3:6, 6:2, 7:6(7)

Габриэль Диалло (Канада) — Александер Ритшард (Швейцария) 2:6, 6:2, 6:3

Грегуар Баррер (Франция, 10) — Денис Кудла (США) 2:6, 6:2, 6:3

Джулио Дзеппьери (Италия, 31) — Отто Виртанен (Финляндия) 6:2, 6:2

Густаву Эйде (Бразилия) — Маттео Джиганте (Италия, 28) 6:3, 6:2

Синтаро Мотидзуки (Япония) — Факундо Багнис (Аргентина, 13) 6:4, 2:0 (отказ)

Валентен Вашеро (Франция, 14) — Билли Гаррис (Великобритания) 7:6(2), 7:5

Хамад Меджедович (Сербия, 15) — Жоффре Бланкано (Франция) 6:2, 6:2

Габриэль Диалло дебютирует в основной сетке турнира Grand Slam. Швейцарский теннисист прервал победную серию Александера Ритшарда, который в конце апреля выиграл титул на «челленджере» в Саванне.

Грегуар Баррер впервые смог преодолеть квалификацию на домашнем турнире (проигрывал на старте отбора в 2015 и 2017 годах). Ранее француз семь раз играл в основе Ролан Гаррос, и пять из этих выступлений были благодаря wild card.

Джулио Дзеппьери третий сезон подряд стартовал на Ролан Гаррос с квалификации и вышел в основную сетку.

Густаву Эйде и Валентен Вашеро с первой же попытки пробились в основу турнира Grand Slam, а Маттиа Беллуччи и Синтаро Мотидзуки впервые сыграют в основной сетке Ролан Гаррос.

btu.org.ua