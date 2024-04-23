Следить
Теннис

Новак Джокович получил престижную награду «Спортсмен года» по версии «Laureus World Sports Awards»

В Мадриде состоялось вручение ежегодной престижной спортивной премии «Laureus World Sports Awards», которой отмечают спортсменов за достижения в предыдущем году

Новак Джокович получил престижную награду "Спортсмен года" по версии "Laureus World Sports Awards"

По результатам голосования членов спортивной Академии награды получили:

Спортсмен года — Новак Джокович (Сербия) / теннис
Спортсменка года — Айтана Бонмати (Испания) / футбол
Прорыв года — Джуд Беллингем (Англия) / футбол
Команда года — женская сборная Испании / футбол
Возвращение года — Симона Байлз / гимнастика
Спортсмен года с ограниченными возможностями — Диде де Грот (Нидерланды) / теннис

Награда «Спортсмен года» досталась представителю тенниса впервые с 2021 года, когда ее получил Рафаэль Надаль. В тот же год «Спортсменкой года» была выбрана Наоми Осака.

Новак Джокович получил эту награду в рекордный пятый раз, повторив достижение Роджера Федерера, который также пять раз становился лауреатом спортивной премии «Laureus World Sports Awards».

Напомним, что в прошлом году 36-летний Новак Джокович выиграл три титула на турнирах Grand Slam и дошел до финала на Уимблдоне. Серб также стал чемпионом ATP Finals и завершил год на первой строчке мирового рейтинга.

На церемонии «Laureus World Sports Awards» присутствовали в качестве гостей экс-первые ракетки мира Карлос Алькарас и Гарбинье Мугуруса, а также Алекс де Минор и Кэти Бултер.

Новак Джокович получил престижную награду "Спортсмен года" по версии "Laureus World Sports Awards"

Новак Джокович получил престижную награду "Спортсмен года" по версии "Laureus World Sports Awards"

Новак Джокович получил престижную награду "Спортсмен года" по версии "Laureus World Sports Awards"

btu.org.ua

Категории
Комментарии
Больше в Теннис
aquapolis