Новак Джокович получил престижную награду «Спортсмен года» по версии «Laureus World Sports Awards»

В Мадриде состоялось вручение ежегодной престижной спортивной премии «Laureus World Sports Awards», которой отмечают спортсменов за достижения в предыдущем году

По результатам голосования членов спортивной Академии награды получили:

Спортсмен года — Новак Джокович (Сербия) / теннис

Спортсменка года — Айтана Бонмати (Испания) / футбол

Прорыв года — Джуд Беллингем (Англия) / футбол

Команда года — женская сборная Испании / футбол

Возвращение года — Симона Байлз / гимнастика

Спортсмен года с ограниченными возможностями — Диде де Грот (Нидерланды) / теннис

Награда «Спортсмен года» досталась представителю тенниса впервые с 2021 года, когда ее получил Рафаэль Надаль. В тот же год «Спортсменкой года» была выбрана Наоми Осака.

Новак Джокович получил эту награду в рекордный пятый раз, повторив достижение Роджера Федерера, который также пять раз становился лауреатом спортивной премии «Laureus World Sports Awards».

Напомним, что в прошлом году 36-летний Новак Джокович выиграл три титула на турнирах Grand Slam и дошел до финала на Уимблдоне. Серб также стал чемпионом ATP Finals и завершил год на первой строчке мирового рейтинга.

На церемонии «Laureus World Sports Awards» присутствовали в качестве гостей экс-первые ракетки мира Карлос Алькарас и Гарбинье Мугуруса, а также Алекс де Минор и Кэти Бултер.

btu.org.ua