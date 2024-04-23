Лацио — Ювентус 2:1: обзор полуфинального матча Кубка Италии.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии Ювентус на выезде уступил Лацио, но по сумме двух игр вышел в финал.

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Напомним в первой игре противостояния Ювентус одержал победу — 2:0.

В финале соревнований туринцы сыграют с победителем противостояния Фиорентина – Аталанта. Ответная игра состоится 24 апреля. В первом поединке между этими командами «фиалки» победили 1:0. Финал Кубка Италии должен быть сыгран 15 мая.

Кубок Италии 1/2 финала, ответный матч 23 апреля

Лацио — Ювентус 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 12 Кастельянос, 2:0 — 49 Кастельянос, 2: 1 — 83 Милик

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