Хорватия – Черногория: прогноз и где смотреть матч ЧМ-2026

8 сентября на стадионе «Максимир» в Загребе пройдет матч отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встречаются сборные Хорватии и Черногории, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Матч обещает быть принципиальным: команды из бывшей Югославии никогда ранее не играли друг с другом, и именно поэтому интерес к поединку особенно высок. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция в Украине и мире

Игроки выйдут на поле в 21:45 по киевскому времени. В Украине трансляцию игр отбора на ЧМ-2026 ведет платформа MEGOGO. Список платформ, доступных для трансляции в других странах, доступен на официальном сайте УЕФА.

Хорватия: проверка стабильности

Под руководством Златко Далича хорватская команда вписала яркие страницы в историю: серебро ЧМ-2018 и бронза ЧМ-2022 стали вершинами целого поколения. Но были и разочарования. На Евро-2024 «шашечные» упустили выход в плей-офф из-за пропущенных мячей в концовках матчей против Албании и Италии. В Лиге наций хорваты заняли второе место в группе и даже обыграли Францию 2:0, но позже уступили ей в серии пенальти.

В квалификации к ЧМ-2026 Хорватия стартовала уверенно. В июне команда разгромила Гибралтар (7:0) и Чехию (5:1), показав класс и реализацию. В сентябре хорваты сыграли на выезде против Фарерских островов и выиграли благодаря голу Андрея Крамарича. Перед встречей с Черногорией команда выглядит фаворитом и сохраняет все шансы на лидерство в группе.

Черногория: попытка доказать состоятельность

Черногория пока не сумела выйти на крупный турнир, хотя в разные годы в составе были игроки высокого уровня — от Стефана Савича до Стевана Йоветича. В Лиге наций прошлой осенью команда провалилась, заняв последнее место в группе с Исландией, Турцией и Уэльсом, набрав всего три очка.

В отборе на чемпионат мира черногорцы стартовали удачно, победив Гибралтар и Фарерские острова. Но с более серьезными соперниками возникли проблемы. Летом они уступили Чехии и сыграли в результативную ничью с Арменией в товарищеской встрече. В последнем туре снова проиграли чехам: пропустили быстрый гол, не сумели отыграться и получили второй мяч в концовке. Команда подходит к матчу с Хорватией не в лучшем психологическом состоянии.

История противостояний

Несмотря на географическую близость и общее прошлое в составе Югославии, национальные команды Хорватии и Черногории ранее не встречались в официальных матчах. В Загребе состоится их первая очная игра, которая уже имеет историческое значение для обеих сборных.

Прогноз на матч

Букмекеры считают Хорватию явным фаворитом предстоящего поединка. Состав, опыт и недавние результаты говорят в пользу команды Далича. Эксперты прогнозируют уверенную победу хозяев поля с форой -1,5 гола. Коэффициент на такой исход составляет 1,67, и именно этот вариант кажется наиболее вероятным.

