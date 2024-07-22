Количество потенциальных соперников Полесья и Днепра-1 в квалификации ЛК сократилось до пяти/шести

Традиционная процедура
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УЕФА в день жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций провел традиционное разделение сеяных и не сеяных участников жеребьевки на мини-группы. Сократилось и количество потенциальных соперников украинских представителей.
В жеребьевке фигурирует также пара с участием "Днепра-1", уже снявшегося с УПЛ.
Потенциальные соперники победителя пары "Полесье" (Украина)/Олимпия (Словения):
Потенциальные соперники победителя пары "Днепр-1" (Украина)/Академия Пушкаша (Венгрия):
Начало жеребьевки – в 15:00.