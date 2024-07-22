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​В ночь с 20 на 21 июля на Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США) состоялся интересный боксерский поединок.

На ринг вышли американский блогер Джейк Пол (9–1, 6 KO) и Майк Перри из США (0–1), экс-боец UFC.

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Соперником Джейка Пола должен был стать Майк Тайсон, однако из-за проблем со здоровьем у легенды бой был перенесен на 15 ноября.

Майк Перри был подобран в качестве замены Тайсону, и он на коротком уведомлении вышел на 8-раундовый поединок с блогером.

Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном. Поединок завершился нокаутом в 6-м раунде.

Джейк сразится с Перри, пока Тайсон лечится. Чего ждать от боя?

Джейк Пол (США) – Майк Перри (США) – TKO 6/8

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