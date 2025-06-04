Ф’ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Отец Тайсона Фьюри Джон высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я думаю, что для Усика в 38 лет это невозможная миссия, рискованная. Дюбуа победит. Он достаточно молод, достаточно силен и обладает мощью, но Усик — мастер техники.

Если он займет оборонительную позицию и будет продолжать его разбивать, Дюбуа потеряет терпение и выйдет из себя. Но если он этого не сделает, Усика ждет тяжелая ночь. Но Усик — классный боец», – сказал отец Тайсона.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua