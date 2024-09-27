Экс-чемпион мира рассказал, что Джошуа делал не так против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился наблюдениями о взаимодействии тренера Бена Дэвисона с Энтони Джошуа по ходу проигранного поединка против Даниеля Дюбуа.

«Бен Дэвисон хотел, чтобы ЭйДжей пробивал апперкот, который является опасным ударом для бьющего. Когда ты наносишь апперкот с дистанции, то оставляешь свой подбородок открытым. В этом причина того, что он проиграл и был так жестко нокаутирован.

По моему мнению, Джошуа уже давно не прогрессирует. Он не становится лучше. У него было четыре победных боя против удобных соперников, а теперь он вышел на бой с реальным противником в лице Даниеля Дюбуа, который может бить. Вот почему инструкции наносить апперкот в пятом раунде были глупой идеей.

Джошуа регрессировал с тех пор, как ушел от (тренера) Роба Маккрэкена. И если он собирается вернуться и провести матч-реванш с Дюбуа, то я не думаю, что у него правильное окружение. Ему нужна большая встряска в команде», – заявил Фроч.

Ранее экс-соперник Александра Усика дал смелый прогноз на реванш Джошуа – Дюбуа.

sport.ua