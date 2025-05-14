Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я не вру, не позволю вам это делать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер отреагировал на информацию СМИ о том, что он стал банкротом.

«Каждый может говорить то, что захочет. Но если быть банкротом – это иметь два частных самолета, иметь сотни зданий и жить той жизнью, которую захочешь, то да, это банкротство.

Я не вру. Я всю жизнь работал, чтобы заработать себе состояние и иметь наследство. Я не позволю никому порочить мое имя. Я всегда думал о жизни после бокса и продолжаю заниматься вещами, которые приносят доход – сейчас это недвижимость», – сказал Флойд.

Отметим, что Мейвезер считается самым богатым боксером всех времен. По последним данным от известного ресурса Sportico состояние Флойда сейчас составляет 1.15 миллиардов долларов США.

sport.ua