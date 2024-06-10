Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Звездный китайский хевивейтер Чжан Чжилей высказался о мегафайте за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы увидели бой двух великих боксеров. Усик победил в этом бою благодаря своему высокому боксерскому IQ и своим замечательным навыкам. Навыки оплачивают счета», – сказал Чжилей.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua