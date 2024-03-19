Топовый тренер оценил шансы Усика в поединке с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный американский тренер Бадди Макгирт поделился экспертным мнение о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Лично я считаю, что у Усика есть стиль, чтобы победить Фьюри. Но Тайсон – один из лучших бойцов, использующих свои габариты в качестве преимущества. Он очень хорош и последователен в этом. Главный вопрос в том, как Усик справится с этим в период с шестого по 12-й раунд», – заявил Макгирт.

Как известно, поединок Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Бадди Макгирт назвал условие для поражения Усика в бою с Фьюри.

sport.ua