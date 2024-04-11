Бои с Цзю и Спенсом. Промоутер Богачука рассказал о перспективах украинца

Том Леффлер, промоутер боксера Сергея Богачука, считает, что перед украинцем после уверенной победы над Брайаном Мендосой открываются хорошие перспективы.
Богачук владеет титулом временного чемпиона.
«Богачук находится в очень хорошей позиции. Есть перспективы боев с Цзю или Спенсом, который поднимается в 154 фунтов. Первый средний вес становится очень интересным, а Сергей сейчас в хорошем положении в качестве обязательного претендента на титул WBC».
«Богачук в бою с Фундорой доминировал сильнее, чем тот же Цзю, который ранее победил Фундору. Это тоже важный фактор», – сказал Том Леффлер.
Богачук разобрал Мендосу. Теперь Сергей – чемпион
sport.ua