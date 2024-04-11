Бои с Цзю и Спенсом. Промоутер Богачука рассказал о перспективах украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Том Леффлер, промоутер боксера Сергея Богачука, считает, что перед украинцем после уверенной победы над Брайаном Мендосой открываются хорошие перспективы.

Богачук владеет титулом временного чемпиона.

«Богачук находится в очень хорошей позиции. Есть перспективы боев с Цзю или Спенсом, который поднимается в 154 фунтов. Первый средний вес становится очень интересным, а Сергей сейчас в хорошем положении в качестве обязательного претендента на титул WBC».

«Богачук в бою с Фундорой доминировал сильнее, чем тот же Цзю, который ранее победил Фундору. Это тоже важный фактор», – сказал Том Леффлер.

Богачук разобрал Мендосу. Теперь Сергей – чемпион

sport.ua