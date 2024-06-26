Дюбуа получил новый статус после отказа Усика от пояса IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Британский боксер Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) получил статус полноценного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе после отказа от титула Александра Усика. Об это сообщает известный журналист Дэн Рафаэль.

Отметим, что до этого Усик был абсолютным чемпионом мира, а Дюбуа имел статус «временного» обладателя пояса IBF.

Теперь Дюбуа в бою против Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) проведет первую защиту титула IBF.

Поединок Дюбуа – Джошуа состоится 21 сентября в главном событии карда Riyadh Season на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

sport.ua