Дюбуа получил новый статус после отказа Усика от пояса IBF

Британский боксер Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) получил статус полноценного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе после отказа от титула Александра Усика. Об это сообщает известный журналист Дэн Рафаэль.
Отметим, что до этого Усик был абсолютным чемпионом мира, а Дюбуа имел статус «временного» обладателя пояса IBF.
Теперь Дюбуа в бою против Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) проведет первую защиту титула IBF.
Поединок Дюбуа – Джошуа состоится 21 сентября в главном событии карда Riyadh Season на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.