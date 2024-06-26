Сергей Бобровский впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports За счет каких качеств наш вратарь выиграл Кубок Стэнли.

Скромная суперзвезда

Из трех российских обладателей Кубка Стэнли фигура Сергея Бобровского выделяется больше всего. Далеко не только потому, что современный вратарь по значимости больше половины команды. Важен его путь к победе. Долгий, сложный и необычайно яркий.

Сергей, безусловно, звезда с приставкой «супер». Уверен, это заявление вызовет сомнение у многих. Бобровский дает много интервью, но никогда — резонансных, не попадает в скандалы, никак не привлекает внимание к собственной личности за пределами хоккейной площадки. Он необычайно целеустремлен, но при этом предельно скромен. «Наглость — второе счастье» — утверждение, может быть, и верное, но не до конца. Именно скромность Сергея, нежелание и неумение выпячивать себя, жизненная необходимость переживать все внутри рождают другие качества: скрупулезность подготовки, никогда не прекращающийся самоанализ, долгие поиски выхода из сложных ситуаций и путей к постоянному самосовершенствованию.

Стили вратарей отличаются не только в игре. Психологический тип личности играет немаловажное значение. Ты можешь классно кататься, обладать реакций ниндзя, читать игру лучше любого экстрасенса. Но если твой мозг полон сомнений, занимается самокопанием прямо во время игры — шансов на успешную игру в хоккейных воротах у тебя просто нет. Миллиметры, куда попадает или не попадает шайба, определяются не только стойкой, грамотно заточенными коньками и умением контролировать отскок. Они определяются во вратарской голове.

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Бывают голкиперы, играющие только на кураже, заводящие до предела себя и партнеров. Яркие примеры — Патрик Руа или чешский страж ворот, выступавший в КХЛ, Александр Салак. Есть полные противоположности — флегматичные личности, как Илья Сорокин. Он будет играть одинаково уверенно независимо от цифр на табло.

Бобровский — нечто среднее. Как говорят американцы про таких людей — a fire inside («огонь внутри» — англ.). Он почти не кричит партнерам, но внутри у него при этом разгорается настоящий пожар. Можно вспомнить, пожалуй, только один случай, когда пламя вырвалось наружу: в сезоне-2018/19 главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заменил Сергея по ходу матча, но тот, посчитав замену несправедливой, отправился сразу в раздевалку. Да, это был некомандный поступок, но Бобровский искренне и не без оснований посчитал, что его довели.

Давно зная Сергея лично, я абсолютно убежден, что именно эта черта характера (бурлящая магма внутри, редко прорывающаяся на поверхность) позволила нашему вратарю стать звездой НХЛ, выиграть две «Везина Трофи», доиграть до 35 лет и наконец завоевать главный трофей сильнейшей мировой лиги. Именно она дала эту скрупулезность, внешнюю невозмутимость, с которыми Сергей неспешно шагал к своей цели. Со спокойствием удава он сжирал десятки звездных игроков, тщетно пытавшихся растащить его при выходах «два в одного» или один на один.

Фото USA Today Sports

Возраст — не помеха?

Бобровский ведь уезжал в НХЛ рано, в 21 год, без явных авансов, таких, какие были у Андрея Василевского, Ильи Сорокина или Игоря Шестеркина. Последние двое вообще попали в НХЛ будучи обладателями Кубка Гагарина и олимпийскими чемпионами. Подобных лавров у Сергея не было и близко. Тогда вообще в стране все еще была напряженка с хорошими вратарями.

Он постепенно привык к заокеанскому хоккею в «Филадельфии», стал человеком-командой в «Коламбусе», а потом пришел на главный в жизни контракт (10 миллионов долларов на семь лет) во «Флориду». В клуб, которому выиграть Кубок Стэнли было почти что не суждено. Именно в «Пантерз» игра Сергея, казалось, слегка померкла, давление в связи с договором на большую сумму стало запредельным. Пошли даже разговоры о том, что «Бобровский кончился», тем более что его возраст давно перевалил за 30.

Ровно семь лет назад я писал комментарий, посвященный выигрышу Сергеем второй «Везины» — приза лучшему вратарю НХЛ. В нем упомянул о том, что Доминик Гашек выиграл свой первый кубок в 37 лет с намеком на нашего вратаря (какие, мол, его годы). Не хочу выступать в роли провидца. Даже у меня с каждым годом после написанного росли сомнения в том, что Бобровский выиграет вожделенный трофей. Особенно после поражения в прошлогоднем финале. Если взять всех вратарей, бывших явными первыми номерами в плей-офф в XXI веке, то только девять киперов, не считая Бобровского, выигрывали Кубок Стэнли в возрасте старше 30 лет.

Фото «СЭ»

Примеры Патрика Руа, Гашека и Тима Томаса говорят нам о том, что опыт вратаря важен не меньше, а порой и больше быстроты реакции. Но мы видим, что после 2016 года 30-летние киперы-победители становятся мамонтами: их все меньше и меньше. Ответ тут прост: хоккей с каждым годом убыстряется. Катание становится определяющим фактором для всех игроков, и не только для полевых. Чем старше человек, тем медленнее его мышцы, пока с этим природным фактором ничего не поделаешь.

Но Бобровский не был бы Бобровским, если бы не смог собраться в самый нужный момент. После 3-0 в серии его заранее записали в великие. После 3-3 на него не ставил почти никто. Однако внутренний огонь Сергея сделал свое дело: он сжег все переживания, сомнения, сумел размеренно и четко подготовить его к седьмой игре и провести ее так, как будто она — лишь повседневность, часть большой карьеры, а не главная в жизни.

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До 2000-х годов в российских хоккейных школах не было тренеров вратарей. В рамку ставили ребят, которые хуже всех катаются, и заставляли отбивать шайбы «как можешь». Когда стало понятно, что мы просто проваливаемся в подготовке голкиперов по сравнению с другими ведущими хоккейными странами, мы взялись за дело. В нашей стране просто не было вратарской школы: появлялись уникумы, самородки, добиравшиеся до профессионального хоккея, вроде Третьяка или Коноваленко. Теперь в нашей стране есть такая школа, и она — одна из лучших. Может быть, даже и лучшая, так как именно наш российский вратарь выиграл Кубок Стэнли. И его команда победила благодаря ему.

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