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Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в девятый раз подряд

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports Подробная статистика главной серии сезона НХЛ.

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко продлили успешную для нашего хоккея серию в плей-офф НХЛ.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли! Бобровский, Тарасенко и Куликов — чемпионы НХЛ

В XXI веке россияне оставались без Кубка Стэнли только пять раз, причем последний пробел пришелся на 2015 год, когда в решающем противостоянии «Тампа-Бэй» Андрея Василевского и Никиты Кучерова уступила «Чикаго».

Также «пустыми» оказались сезоны-2000/01, -2009/10, -2010/11, -2012/13.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Бобровский и Куликов впервые стали чемпионами НХЛ, а вот Тарасенко взял Кубок Стэнли во второй раз в карьере.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

«Звучит хорошо». Бобровский, Куликов и Тарасенко завоевали Кубок Стэнли с «Флоридой»

32-летний форвард, пять лет назад побеждавший в составе «Сент-Луиса», повторил достижение Сергея Зубова, Сергея Немчинова, Олега Твердовского и Ивана Барбашева.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Благодаря Липецку, где появился на свет Куликов, список родных городов российских чемпионов расширился до 19.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

Тарасенко принес уже второй трофей Ярославлю, Бобровский — Новокузнецку, ранее представленному в списке Дмитрием Орловым.

В топ-3 входят Москва, Воскресенск и Челябинск, оторвавшийся в прошлом году от Екатеринбурга.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Усилиями Куликова российские защитники, выигравшие 19 Кубков Стэнли, вплотную подобрались по числу трофеев к центрфорвардам, у которых 20.

Правые нападающие благодаря Тарасенко укрепились на третьем месте, а вратари остались пятыми с небольшим отставанием от левых форвардов.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Несмотря на поражение «Эдмонтона», приз лучшему игроку финальной серии получил капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид, набравший в семи матчах 11 очков.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Макдэвид заслужил свой приз MVP. Он провел великий плей-офф, пусть и не добрался до Кубка

Всего лишь в шестой раз в истории этот трофей получил хоккеист уступившей команды.

В 1976 году награжден форвард Реджи Лич, еще в четырех случаях отмечены вратари — Роджер Крозье, Гленн Холл, Рон Хекстолл и Жан-Себастьян Жигер.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Макдэвид, «промолчавший» в двух последних матчах решающей серии, не сумел дотянуться ни до рекорда финалов, принадлежащего Уэйну Гретцки, ни до лучшего достижения XXI века, которым владеет еще один проигравший — Дэн Бриер из «Филадельфии».

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Не попал Макдэвид и в тройку лучших результатов по итогам одного плей-офф.

Коннор набрал 42 очка в 25 матчах, уступив двум канадским легендам 1980-1990-х — Гретцки (ему принадлежат первый и третий результаты) и Марио Лемье.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Первое очко в Кубке Стэнли-2024 Дмитрий Куликов набрал в шестом матче финальной серии, второе — в седьмой игре, начав атаку, которая завершилась победной шайбой.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

После 16 лет в Америке Куликов взял Кубок Стэнли! И спас «Флориду» в решающем моменте финала

33-летний защитник стал всего лишь шестым россиянином, которому удалось сделать результативную передачу в решающей встрече финала.

Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

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