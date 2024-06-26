Россияне выигрывают Кубок Стэнли девять лет подряд

Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в девятый раз подряд

Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports Подробная статистика главной серии сезона НХЛ.

Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко продлили успешную для нашего хоккея серию в плей-офф НХЛ.

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В XXI веке россияне оставались без Кубка Стэнли только пять раз, причем последний пробел пришелся на 2015 год, когда в решающем противостоянии «Тампа-Бэй» Андрея Василевского и Никиты Кучерова уступила «Чикаго».

Также «пустыми» оказались сезоны-2000/01, -2009/10, -2010/11, -2012/13.

Бобровский и Куликов впервые стали чемпионами НХЛ, а вот Тарасенко взял Кубок Стэнли во второй раз в карьере.

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32-летний форвард, пять лет назад побеждавший в составе «Сент-Луиса», повторил достижение Сергея Зубова, Сергея Немчинова, Олега Твердовского и Ивана Барбашева.

Благодаря Липецку, где появился на свет Куликов, список родных городов российских чемпионов расширился до 19.

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Тарасенко принес уже второй трофей Ярославлю, Бобровский — Новокузнецку, ранее представленному в списке Дмитрием Орловым.

В топ-3 входят Москва, Воскресенск и Челябинск, оторвавшийся в прошлом году от Екатеринбурга.

Усилиями Куликова российские защитники, выигравшие 19 Кубков Стэнли, вплотную подобрались по числу трофеев к центрфорвардам, у которых 20.

Правые нападающие благодаря Тарасенко укрепились на третьем месте, а вратари остались пятыми с небольшим отставанием от левых форвардов.

Несмотря на поражение «Эдмонтона», приз лучшему игроку финальной серии получил капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид, набравший в семи матчах 11 очков.

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Всего лишь в шестой раз в истории этот трофей получил хоккеист уступившей команды.

В 1976 году награжден форвард Реджи Лич, еще в четырех случаях отмечены вратари — Роджер Крозье, Гленн Холл, Рон Хекстолл и Жан-Себастьян Жигер.

Макдэвид, «промолчавший» в двух последних матчах решающей серии, не сумел дотянуться ни до рекорда финалов, принадлежащего Уэйну Гретцки, ни до лучшего достижения XXI века, которым владеет еще один проигравший — Дэн Бриер из «Филадельфии».

Не попал Макдэвид и в тройку лучших результатов по итогам одного плей-офф.

Коннор набрал 42 очка в 25 матчах, уступив двум канадским легендам 1980-1990-х — Гретцки (ему принадлежат первый и третий результаты) и Марио Лемье.

Первое очко в Кубке Стэнли-2024 Дмитрий Куликов набрал в шестом матче финальной серии, второе — в седьмой игре, начав атаку, которая завершилась победной шайбой.

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33-летний защитник стал всего лишь шестым россиянином, которому удалось сделать результативную передачу в решающей встрече финала.

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