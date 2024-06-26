Дания вышла на Германию, никто из украинской группы не сыграет с Португалией и Австрией

Картина 1/8 финала Евро-2024 ближе к прояснению

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До окончания группового турнира Евро-2024 остались четыре матча. Тем не менее, подавляющее большинство пар 1/8 финала еще не ясны. И все же некоторые определились, а варианты других сократились.

Нулевые ничьи во вторник в матчах Англия — Словения и Дания — Сербия определили соперника Германии в первом раунде плей-офф. Им стала Дания, занявшая второе место в группе С. Матч состоится в Дортмунде 29-го июня в 22:00 по Киевскому времени. Еще в понедельник определилась первая встреча в 1/8 финала — Швейцария сыграет с Италией. Также 29-го июня, но в 19:00 по Киеву и в Берлине.

Также известно, что Испания сыграет с третьей командой группы Е (Румыния, Бельгия, Словакия или Украина) или F (Турция, Чехия или Грузия). Португалия сыграет с Венгрией или Словенией. Франция — со второй командой группы Е. Победитель группы Е сыграет с Нидерландами или Словенией. Англия сыграет с Нидерландами или третьей командой группы Е. А Австрия сыграет со второй командой группы F (Турция, Чехия или Грузия).

Также следует отметить, что Германия, Испания, Франция и Португалия оказались в одной половине сетки плей-офф. То есть, лишь одна из этих команд может выйти в финал. Финалисты предыдущего Евро Италия и Англия расположились в другой половине. Таким образом, в финале Евро-2024 точно не повторятся финалы Евро-2020, Евро-2016 и Евро-2008. Не повторится и финал-2004 из-за отсутствия Греции на турнире. А вот повторение финала-2012 Испания — Италия либо -2000 между Францией и Италией теоретически возможно.

Групповой турнир текущего Чемпионата Европы завершится сегодня, в среду.

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