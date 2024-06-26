Майорка. Два «квалифаера» одержали дебютные победы в Туре, Монфис и Баутиста Агут встретятся в 1/4 финала

Результаты матчей вторника на турнире ATP 250 в Испании

Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340

Действующий чемпион: Кристофер Юбэнкс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Пол Джабб (Великобритания, Q) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) 6:1, 6:2

Адам Уолтон (Австралия, Q) — Янник Ганфманн (Германия) 7:5, 6:2

Якуб Меншик (Чехия) — Кристофер Юбэнкс (США, 8) 6:3, 3:6, 6:1

Пол Джабб третий раз в карьере играет в основной сетке турнира ATP и одержал первую победу. Дальше британец встретится с Адамом Уолтоном, который также впервые выиграл матч в основной сетке соревнований.

Якуб Меншик прервал серию из четырёх поражений и одержал свою дебютную победу на травяном покрытии.

Алекс Микельсен (США) — Адриан Маннарино (Франция, 3) 7:6(5), 6:4

Себастьян Офнер (Австрия) — Лучано Дардери (Италия, 5) 6:3, 7:5

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Уго Умбер (Франция, 2) 3:6, 6:3, 6:4

Себастьян Офнер сыграет свой шестой четвертьфинал на уровне Тура и первый на траве. За выход в полуфинал австриец будет бороться с Алексом Микельсенои, которому он уступил в прошлом году в Уинстон-Сейлеме.

Гаэль Монфис и Роберто Баутиста Агут ранее играли друг против друга пять раз (все матчи прошли на хардовых турнирах), и в четырёх встречах сильнее был французский теннисист. Их предыдущее противостояние состоялось в 2019 году на «Мастерсе» в Монреале, где победил Монфис.

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