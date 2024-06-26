WRC: Себастьен Ожье в госпитале после аварии в Польше

Себастьен Ожье, восьмикратный чемпион мира по ралли, и его штурман Венсан Ланде были госпитализированы после аварии, произошедшей сегодня утром в Польше, где в этот уик-энд пройдёт седьмой этап сезона WRC.

Заводская команда Toyota Gazoo Racing, за которую выступает Ожье, сообщила в своём заявлении, что экипаж «попал в аварию в ходе подготовки к Rally Poland и был доставлен в госпиталь для обследования».

По сведениям польской полиции, на северо-востоке страны недалеко от городка Влости произошло столкновение автомобилей Toyota и Ford, после чего четыре человека были доставлены в госпиталь, в частности, гонщиков отправили туда вертолётом.

Авария произошла на узкой грунтовой дороге, не закрытой для остального движения, и в это время там не должны были проходить никакие тренировки раллийных экипажей. Судя по кадрам, показанным польским ТВ с места происшествия, между Toyota Ожье и Ford, принадлежавшим местному жителю, произошло лобовое столкновение.

Ожье с 2020 года выступает в WRC за заводскую команду японского концерна, выиграл вместе с ней два титула, а после шести этапов этого сезона, в которых одержал две победы, занимает, 4-е место в личном зачёте.

Официальной информации о возможных последствиях аварии пока нет, но польское радио со ссылкой на экстренные службы сообщает, что гонщик и его штурман могли получить травмы позвоночника и грудной клетки.

Источник