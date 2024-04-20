Ферстаппен: Первые круги были хаотичными

В первом спринте сезона Макс Ферстаппен стартовал с 4-й позиции, но это не помешало ему одержать очередную уверенную победу.

Макс Ферстаппен: «Первые несколько кругов были довольно хаотичными, и те гонщики, кто стартовал впереди меня, атаковали очень агрессивно. Кроме того, конечно, позади меня был Карлос Сайнс на новых шинах, и сначала было непросто его сдерживать.

Также на первых двух кругах у меня были проблемы с батареей, но мы смогли с этим разобраться, и когда ситуация стабилизировалась, постепенно всё начало налаживаться.

Пилотировать становилось комфортнее, баланс улучшился, и я уже мог контролировать работу резины, что меня очень порадовало. Разумеется, также хорошо, что мы смогли собрать достаточно большой объём информации для подготовки к завтрашнему Гран При.

Конечно, теперь очень важно как можно лучше провести квалификацию, чтобы в воскресенье стартовать с хорошей позиции – это сильно облегчит задачу на первых кругах. Впрочем, сложно сказать, что нас ждёт завтра, потому что направление и сила ветра постоянно меняется, а это тоже затрудняет пилотирование».

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