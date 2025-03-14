Берман: Я не должен был сразу атаковать на пределе

Оливер Берман разбил машину в первой тренировке Гран При Австралии. Механики не успели её восстановить, поэтому гонщик Haas пропустил и вторую сессию. Общаясь с прессой, Оливер объяснил, что перестарался, поскольку по привычке из Формулы 2 стремился выжать максимум из машины уже в первой тренировке.

Оливер Берман: «Машина хорошо управлялась, и я хотел добиться от неё слишком многого и слишком рано. Такой у меня подход, который не совсем уместен в Формуле 1. Я привык, что в Формуле 2 квалификация следует сразу за первой тренировкой, но в Формуле 1 есть ещё две сессии, поэтому нет необходимости сразу атаковать на пределе. Возможно, я немного переусердствовал, но это полностью моя вина.

Я слишком сильно повернул руль в апексе десятого поворота, вылетел на довольно ухабистый участок и потерял контроль над машиной. В том месте гравий, асфальт, трава, кочки – как только я там оказался, то уже не мог ничего сделать, поскольку потерял контроль.

Я в порядке, удар не очень чувствительный, но машине досталось. Я принёс извинения команде. Было бы хорошо, если бы во второй сессии я смог выехать на трассу и просто проверить, как всё работает.

Парни отлично поработали – механики с обеих сторон боксов помогали. Я могу только извиниться перед ними. Теперь я должен несколько кружек пива в воскресенье».

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