Ferrari проведёт демо-заезды в Милане

Команда Ferrari 6 марта проведёт демонстрационные заезды в Милане. По улицам итальянского города за рулём машин Формулы 1 проедут Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Команда обещает, что зрители увидят максимальные разгоны, быстрые пит-стопы и зрелищное кручение «пончиков». Льюису Хэмилтону предстоит пилотировать машину 2021 года – SF21, тогда как Шарль Леклер сядет за руль SF90 2019 года.

Заезды начнутся в 16:00 по местному времени (18:00 мск) и будут сопровождаться выступлениями диджея. После на специально подготовленную сцену поднимутся Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр и оба гонщика.

Кроме того, на сцене будут установлены две машины Михаэля Шумахера: F2004, за рулём которой он выиграл седьмой титул, и 248 F1 2006 года – его последняя машина в Ferrari.

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