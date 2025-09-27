Баттон намекнул на возможное возвращение в NASCAR

В этот уик-энд Дженсон Баттон в предпоследний раз выйдет на старт в качестве гонщика заводской команды Cadillac: вместе с напарниками по экипажу машины №38 он готовится к «6 часам Фудзи».

В этом году Дженсон собирается завершить карьеру в большом автоспорте, но это не значит, что чемпион мира 2009 года намерен повесить шлем на гвоздь. О том, что он любит гонки на исторических машинах и с удовольствием в них выступает, мы рассказывали не раз. Но вот о чём он поведал журналистам, собравшимся на пресс-конференцию на японском автодроме Fuji Speedway.

Дженсон Баттон: «У меня много прекрасных воспоминаний о выступлениях в Японии, будь то Формула 1 на протяжении 16 лет, серия Super GT в течение нескольких сезонов или, конечно, WEC. Я всегда люблю сюда возвращаться. В этой стране так много энтузиастов автоспорта и невероятно преданных болельщиков. Я очень рад видеть их в паддоке, и мне будет не хватать Японии. Но наступает время, когда надо двигаться дальше.

В моей жизни происходит много всего, и сейчас для меня важнее всего семья, а забота о ней отнимает много времени. Даже если сезон в WEC состоит всего из восьми этапов, эти гонки требуют больших затрат энергии.

Гиперкары и их бортовые системы очень сложны – не думаю, что большинство людей осознают, сколько усилий нужно приложить, чтобы подготовиться к этапу WEC. Эта работа происходит за кулисами, и мне будет её не хватать, но есть множество других дел, которыми я хочу заниматься и уже в предвкушении этого.

Кроме того, когда тебе 44 года, то даже чтобы занять место в кокпите, надо затратить больше времени, чем в 20-летнем возрасте, это однозначно. Но мне почему-то нравятся гонки исторических машин, что в мои годы вполне логично. Но, возможно, я могу вновь выступить в NASCAR, ведь машины этой серии очень отличаются от гиперкаров в WEC, они намного проще по конструкции».

Недавно Баттон выиграл гонку на фестивале исторической техники в Гудвуде, где он выступал на Jaguar C-Type, который в своё время принадлежал Хуану-Мануэлю Фанхио. Также в его личном гараже есть Alfa Romeo GT Junior 1967 года выпуска, а недавно коллекция пополнилась ещё одним спорткаром – это гоночный Jaguar E-Type образца 1962 года.

