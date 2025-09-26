Коко Гауфф: “Когда возвращаешься на турнир, где уже побеждал, это дает особую уверенность”

Американская теннисистка пообщалась с медиа после стартового матча в Пекине



Коко Гауфф успешно начала защиту титула на турнире WTA 1000 в Пекине с победы над Камиллой Рахимовой. 21-летняя американка стала самой молодой теннисисткой в истории соревнований (с 2004 года), которая одержала уже 11 побед в столице Китая.

– Коко, поздравляем с победой. Какие у вас впечатления от сегодняшнего матча?

– Это был мой первый матч после US Open, и я действительно довольна тем, как сыграла. Камилла начала очень хорошо, сыграла несколько мощных геймов, заставила меня много играть в защите. Я старалась оставаться стабильной, не торопиться, потому что чувствовала, что мячи здесь медленные, особенно когда они уже становятся «тяжелее» перед заменой. Приходилось играть много затяжных розыгрышей, потому что соперница возвращала невероятное количество мячей. В определенные моменты мне даже казалось, что я уже сыграла виннером, но Камилла снова все доставала. Думаю, что я хорошо справилась со своей задачей. Во втором сете смогла поднять уровень и закончить матч так, как хотела.

– В теннисном мире на этой неделе активно обсуждают новое обращение топ-игроков к руководителям Grand Slam. Вы также среди подписантов. Можете ли вы рассказать, на какие изменения надеетесь?

– Это все довольно долгий процесс, и пока мы в начале пути. У нас есть игрок-представитель, который ведет переговоры от нашего имени. На этой неделе состоялась встреча, но я не смогла присутствовать – у меня была тренировка, поэтому получила только краткий отчет в сообщении. Все началось еще в Индиан-Уэллсе, когда топ-10 подписали первое письмо.

Наша цель – увеличение процента призовых, но не только для нас, топов, но и для игроков за пределами первой сотни. Я бы даже сказала, что речь идет о топ-200 или топ-300. Просто так уж устроено, что голоса сильнейших звучат громче, и мы хотим использовать это, чтобы изменить ситуацию к лучшему для всех. Речь идет и о призовых, и о пенсионных программах, и о медицинском страховании, и о поддержке в случае беременности – вещах, которые действительно нужны игрокам.

– Вы возвращаетесь в Пекин уже как действующая чемпионка. Чувствуете ли вы другое настроение по сравнению с другими турнирами, где не защищаете титул?

– Да, но на этот раз я чувствую гораздо меньшее давление, чем обычно. Возможно, это потому, что все “мэйджоры” уже позади, и я фактически квалифицировалась на Итоговый турнир, поэтому не испытываю того чувства, что нужно обязательно что-то доказывать здесь и сейчас. Когда возвращаешься на турнир, где уже побеждал, это дает особую уверенность. Ты знаешь, что можешь здесь выигрывать, понимаешь условия и уже имеешь положительный опыт. Это снимает часть давления и помогает играть свободнее.

– Во втором и третьем геймах первого сета были длинные розыгрыши, где вы в итоге брали очки. Что стало ключом?

– Честно, там было немного везения – в одном розыгрыше мяч даже зацепил трос и попал в корт. Но в целом я старалась оставаться стабильной, заставлять ее бегать еще больше. Камилла прекрасно двигалась и заставляла меня снова и снова атаковать. Поэтому ключом было терпение и готовность разыгрывать мячи дольше, не спешить добивать.



– На прошлой неделе ваши коллеги выступали в финале Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне. Смотрели ли вы эти матчи и как оцениваете результат?

– К сожалению, я не смогла посмотреть финал, потому что была в дороге. Но я всегда очень верю в нашу команду. Италия – сильная сборная, Жасмин и Элизабетта играют особенно вдохновенно за страну, и они защищали титул, поэтому я знала, что это будет трудно. Но у нас тоже была сильная команда и отличные шансы. Надеюсь, в следующем году мы снова пройдем отбор, и тогда я присоединюсь. Для меня Кубок Билли Джин Кинг – это всегда особое событие.

– В китайских соцсетях фанаты дают игрокам прозвища. Знаете ли вы свои и как к этому относитесь?

– Да (улыбается), знаю. У меня их даже два. Первое – «Королева фруктового салата», оно всем очень нравится. Второе – «Амбассадор Пекина», потому что я всегда положительно отзывалась об этом городе. И это, на самом деле, очень приятно.

Я считаю, что это классная традиция – давать такие прозвища. Мне нравится, что у Джесс тоже хорошее прозвище.

Я даже хочу бросить вызов китайским фанатам: пусть подберут мне какое-нибудь животное, которое меня символизирует. Потому что иметь прозвище, связанное с животным, – это еще круче.

Фанаты здесь невероятные. Я получила столько подарков, даже больше, чем на Рождество. В прошлом году у меня были проблемы, чтобы все упаковать в чемоданы, поэтому в этот раз я специально приехала с дополнительной сумкой. Все подарки я храню, а мягкие игрушки украшают мой дом. Китайские фанаты – самые креативные, и я обожаю сюда возвращаться.

Во втором раунде Коко Гауфф сыграет с Лейлой Фернандес, которую обыгрыла в этом сезоне на United Cup и Australian Open.



btu.org.ua