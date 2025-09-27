Экс-чемпион мира: «Поветкин – Усик? Его можно перебоксировать и победить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев назвал боксера, который способен победить Александра Усика.

«Поветкин – олимпийский чемпион, как и Усик. Выдающийся боксер, легенда прошлых лет. Я вырос на его боях.

Он нокаутер с сильным ударом. Думаю, в бою с Усиком любой мог бы победить. Перебоксировать Усика возможно – все зависит от подготовки и психологического состояния. Я не считаю его непобедимым», – сказал Гассиев.

В 2018 году Усик разгромил Гассиева в финале Всемирной суперсерии.

Ранее украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик признался, что после одного поединка понял, что он особенный.

sport.ua