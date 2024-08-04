Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже

На Олимпийских играх 2024 в Париже продолжаются соревнования в боксе.
Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024!
Александр выиграл поединок 1/2 финала в весовой категории до 80 кг.
Соперником украинца в полуфинале был Арлен Лопес из Кубы, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020).
Получился очень сложный бой. Хижняк проиграл первый раунд на записках судей (1:4), а затем выиграл вторую трехминутку (3:2) и забрал вчистую третий раунд (5:0).
По итогам трех раундов судьи отдали победу украинскому боксеру разделенным решением судей (3:2).
Соперником Хижняка в финале 7 августа станет Нурбек Оралбай из Казахстана, который в полуфинале победил Кристиана Пиналеса из Доминиканской Республики.
Ранее в 1/8 финала Александр победил Пилипа Акилова из Венгрии, уроженца Украины (4:0), а в 1/4 финала взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0).
На Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг.
Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Олимпийские игры 2024. Париж (Франция), 4 августа
Бокс, мужчины, до 80 кг. 1/2 финала
Александр Хижняк (Украина) – Арлен Лопес (Куба) – 3:2
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